В Антхольце сегодня, 23 января, пройдут финальные гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины пробегут масс-старт.

Спортсменки выйдут на старт в 17:15 по московскому времени.

Биатлонистки пробегут 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. На первом и втором спортсменки будут стрелять из положения лежа, на третьем и четвертом – стоя.

Сборную России на масс-старте представят пять биатлонисток. Лидер российской сборной Кристина Резцова получила 11-й номер. Ульяна Нигматуллина – 14-й, Светлана Миронова – 18-й, Ирина Казакевич – 22-й, Валерия Васнецова – 25-й.

Гонка в Антхольце – заключительная перед Олимпийскими играми в Пекине. Главные соревнования четырехлетия состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.