Российский тренер Александр Жулин заявил, что его воспитанники Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершат карьеру после Олимпийских игр в Пекине.

Жулин сказал, что всем спортсменам тяжело даются сезоны. Кого-то преследуют травмы, кто-то заражается коронавирусом или испытывает другие проблемы. Специалист уверен, что для Синициной и Кацалапова Олимпиада в Пекине – вершина их карьеры. Они сделают все, чтобы добиться максимального результата.

«Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад«, – цитирует Жулина «Чемпионат».

Александр добавил, что обожает пару Синициной и Кацалапова и считает ее уникальной.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.