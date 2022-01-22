Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе форварда Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер».

«Очень жаль, что Азмун уходит из нашего чемпионата. Это хороший игрок, н еще непонятно, как он в «Байере» адаптируется, получится ли. Пожелаем удачи«, – цитирует Смородскую «Чемпионат».

Экс-президент «Локомотива» добавила, что Азмуна невозможно было заинтересовать новым контрактом в «Зените», если у него было такое выгодное предложение от «Байера».

Азмун переедет в Германию летом 2022 года по истечении срока контракта с «Зенитом». Соглашение с «Байером» подписано до 2027 года.

В текущем сезоне иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи за «Зенит». Сердар выступает за клуб из Санкт-Петербурга с января 2019 года.