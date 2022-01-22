«Автодор Саратов» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках регулярного чемпионата «Единой лиги ВТБ». Встреча состоится сегодня, 23 января.

Матч пройдет на стадионе «Кристалл» в Саратове и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Зенит» проиграл последний матч «Автодору» со счетом 74:83. Ранее команда из Санкт-Петербурга уступала клубу из Саратова в 2018 году.

«Автодор» выиграл четыре из пяти последних матчей «Единой лиги ВТБ». Встречу с ЦСКА команда из Саратова проиграла со счетом 92:65.

«Зенит» проиграл две из пяти последних встреч. Команда из Санкт-Петербурга уступила ПАРМЕ (77:67) и «Автодору» (74:83), но выиграла у «Нижнего Новгорода», УНИКСА и ЦСКА.

«Автодор» идет на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» занимает третью строчку.