Российские биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов отобрались в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортсмены выполнили критерии отбора, попав в топ-15 общего зачета Кубка мира.

Сегодня, 22 января, прошла заключительная индивидуальная мужская гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. После нее Логинов расположился на восьмом месте в общем зачете, а Латыпов занял тринадцатую строчку.

Этап Кубка мира в Антхольце – последний перед Олимпийскими играми.

Соревнования в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, Эдуард Латыпов недавно переболел коронавирусом. Он сдал положительный тест и отбыл двухнедельный карантин в Рупольдинге (Германия). Биатлонист вернулся к выступлениям за сборную России на этапе Кубка мира в Антхольце.