Двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева высказалась о выступлении на Первенстве страны и отборе на юниорский чемпионат мира.

Акатьева заявила, что ей было сложно защищать свой титул. Она рада, что это удалось. Софья очень хотела отобраться на юниорский чемпионат мира. Она постарается исправить все ошибки, допущенные на чемпионате России.

«Конечно, мысли о ЮЧМ у всех были. Я волновалась, но старалась с этим справиться. Перед произвольной немножечко трясло. Не потому, что отбор. Даже не знаю, с чем это было связано. Но нужно учиться с этим справляться и набираться опыта», – цитирует Акатьеву пресс-служба ФФККР.

Фигуристка добавила, что старается не реагировать на то, что ее называют одной из лучших одиночниц мира. Она работает дальше, чтобы стать еще лучше.