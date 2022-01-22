Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом в «Твиттере» сообщает пресс-служба команды.

В стартовый состав «Аталанты» попали Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Пеццелла, Скальвини, Фройлер, Дзаппакоста, Миранчук, Пессина и Пикколи.

В составе «Лацио» на матч выйдут: Стракоша, Марушич, Габбаррон, Рамос, Хюсай, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Цаканьи, Иммобиле и Андерсон.

Встреча между «Лацио» и «Аталантой» начнется в 22:45 по московскому времени. Римляне после 22 матчей идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 35 очков.

Клуб из Бергамо занимает четвертую строчку с 42 очками.