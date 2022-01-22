Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете, Сердар Азмун подписал контракт с «Байером», Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open – самые интересные спортивные новости 22 января в традиционном дайджесте от NVsport.

Сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира. Казакевич зашла на три круга

Женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Кристины Резцовой, Ирины Казакевич и Ульяны Нигматуллиной в упорной борьбе завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Первыми к финишу пришли норвежки. Тройку призеров замкнули представительницы сборной Франции.

Медведев обыграл голландца в трех сетах и вышел в 1/8 финала Australian Open

Даниил пробился в четвертый круг турнира «Большого шлема» в Мельбурне. В матче 1/16 финала Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика Ван де Зандшульпа со счетом 6:4, 6:4, 6:2. В 1/8 финала россиянин сыграет с американцем Максимом Кресси.

Сердар Азмун подписал контракт с «Байером»

Иранский форвард перейдет в немецкий клуб летом 2022 года. Соглашение с «Байером» подписано и рассчитано до лета 2027 года.

Хавронина/Чиризано выиграли первенство России, Кагановская/Ангелопол – вторые

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми на турнире в Саранске. Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Тройку призеров замкнули Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Хабибуллина и Княжук выиграли Первенство России среди юниоров

Наталья и Илья смогли обыграть лидеров по итогам короткой программы – Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева, набрав 201,82 балла за два соревновательных дня. Тройку призеров замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

«Зенит» упустил победу в матче с «Ботевом». Дзюба забил первый гол

«Зенит» вничью сыграл товарищеский матч с болгарским «Ботевом». Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами за «Зенит» отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Игроки «Ботева» дважды отличились с пенальти.