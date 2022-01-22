Помощник президента Российской Федерации и член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин соберет совещание со всеми владельцами клубов Российской Премьер-Лиги. Оно состоится 26 января. Об этом сообщает «Чемпионат».

На данный момент в РПЛ играют 16 команд. Лидером на зимний перерыв ушел «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от сине-бело-голубых на 2 очка. Тройку призеров по итогам первой части чемпионата замыкает «Сочи». Южане отстают от московской команды на 5 баллов.

Напомним, в первой части текущего сезона было принято решение о смене руководства Российской Премьер-Лиги. Вместо Сергея Прядкина президентом РПЛ стал Ашот Хачатурянц.

Чемпионат России возобновится 26 февраля.