Известный журналист Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке в интервью «Спорт-экспрессу».

«Меня удивляет менталитет Сергея Семака. Ни на одного советского или российского тренера Семак абсолютно не похож«, – заявил Орлов.

Специалист добавил, что во время матча невозможно угадать эмоции главного тренера «Зенита». Он умело их скрывает. Кроме того, у Семака нет никаких диктаторских замашек. Он ведет себя корректно по отношению к футболистам.

Орлов призвал некоторых специалистов поучиться у Семака.

Специалист отметил, что наставник «Зенита» постоянно прогрессирует. Он не боится поменять стиль игры. Сейчас команда играет в совершенно другой футбол. Присутствует скорость и прессинг.

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает на 2 очка.