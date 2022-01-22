Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о работе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Лайшев заявил, что бывают в спорте любимчики, но настоящий специалист всегда будет профессионально подходить к своему делу. Если заслуженный спортсмен не показывает результат, он может пропустить важные соревнования.

«Я сам был на Играх в Пхенчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших«, – цитирует Лайшева «Татар-информ».

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золото в личном первенстве. Евгения Медведева заняла второе место.