Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл в овертайме «Оттаву Сенаторс» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По итогам первых двух периодов лидировала в матче «Оттава»: на второй минуте встречи шайбу забросил Тома Шабо, а на 27-й минуте преимущество гостей увеличил Зак Сэнфорд.

В третьем периоде дубль за восемь минут оформил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. На 42-й минуте он забросил шайбу с передачи Евгения Кузнецова и Тревора ван Римсдайка, а на 50-й — с передачи Никласа Бэкстрема. Бэкстрем забросил решающую шайбу на второй минуте овертайма.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке, в воротах команды стоял Витек Ванечек. Овечкин завершил встречу с показателем полезности «+3», Кузнецов — с показателем «+1».