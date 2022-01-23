Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин сделал дубль в ворота «Оттавы» в регулярном чемпионате НХЛ и довёл число заброшенных шайб в НХЛ за всю карьеру до 759.

Игра прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Дубль помог Овечкину сократить отставание до 7 заброшенных шайб от Яромира Ягра: у того 766 шайб за карьеру в НХЛ. Ягр располагается на третьем месте в топе, Овечкин — на четвертом.

На втором пока идет Горди Хоу (801 шайба), обладателем рекорда является Уэйн Гретцки — 894 шайбы.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин сыграл 1239 матчей, на его счету 759 заброшенных шайб и еще 619 результативных передач. В текущем сезоне Овечкин уже провел 42 матча, записал на свой счет 29 шайб и 29 результативных передач.