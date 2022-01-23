На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 23 января, состоится мужская классическая эстафета 4 х 7,5 километра.

Начало гонки назначено на 14:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце можно будет увидеть здесь:

Сборная России выйдет на старт под вторым номером. На первом этапе побежит Антон Бабиков. Он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. Лидер российской сборной Александр Логинов выступит на третьем этапе. Финишировать будет Эдуард Латыпов, который вернулся в сборную после перенесенного коронавируса.

На предыдущем этапе Кубка мира в Рупольдинге российские биатлонисты выиграли эстафетную гонку. Тогда в составе бежали Максим Цветков, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Также в этом сезоне российская команда брала бронзу в эстафете.