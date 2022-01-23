Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), по шайбе еще забросили Жюльен Готье и российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин поучаствовал в одной из шайб Крайдера на 51-й минуте встречи.

В составе «Аризоны» отличились Лиам О’Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел на льду весь матч и записал на свой счет 26 сэйвов в этом матче. Александр Георгиев провел игру на скамейке запасных. Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «+1».