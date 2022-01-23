Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

В составе «Нью-Джерси» отличились Натан Бастиан (дубль), Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха.

За «Каролину» шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников (причем уже на третьей минуте встречи), также по разу отличились Йен Коул, Джош Ливо и Брэди Шей.

На льду Андрей Свечников провёл почти 17 с половиной минут, также он сделал результативную передачу. Встречу хоккеист завершил с показателем полезности «0». За 35 сыгранных матчей в этом сезоне форвард «Каролины» забросил 14 шайб и сделал 20 результативных передач.