Российский фигурист, призер чемпионатов Европы Сергей Воронов высказался о составе сборной России в мужском одиночном катании на Олимпийские игры в Пекине.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Воронов отметил, что выбор состава логичный, а нравится он ему или нет — это должно волновать кого-то в меньшей степени.

«Мне очень симпатичен Женя Семененко. Но так решила федерация, тренерский совет, и всегда третья путевка обсуждается», — сказал Воронов, отметив, что ему понравилось омоложение и обновление состава.

По словам Воронова, в Таллине он успел увидеть чемпиона Европы Марка Кондратюка и немного с ним поговорить. «Очень радостно, что он теперь действующий чемпион Европы. Приятно было увидеть его в новом качестве», — сказал Воронов.

Напомним, Россию на Олимпиаде представят Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко.