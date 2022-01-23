На этапе Кубка мира в итальянском Антхольце сегодня, 23 января, состоится женская гонка с общего старта на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 17:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть здесь:

От сборной России в этом масс-старте примут участие Кристина Резцова (побежит под 11 номером), Ульяна Нигматуллина (14-й стартовый номер), Светлана Миронова (18-й номер), Ирина Казакевич (22-й номер) и Валерия Васнецова (25-й номер). Всего на гонку заявлены 30 спортсменок: топ-25 лучших из общего зачета Кубка мира, а также пять спортсменок, лучше всего проявивших себя на текущем этапе.

Ранее на этапе в Антхольце состоялась женская эстафета, сборная России с тремя штрафными кругами стала 2-ей.