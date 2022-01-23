Мужская сборная России по гандболу сегодня, 23 января, сыграет против сборной Польши в рамках группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022.

Игра состоится в 17:30 по московскому времени, место проведения матча — арена имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Прямую трансляцию матча Россия — Польша можно будет увидеть здесь:

Россияне выиграли три подряд матча предварительного турнира у Литвы (29:27), Норвегии (22:23) и Словакии (27:36), однако затем потерпели два поражения: в основном раунде на групповом этапе сборная России проиграла Швеции (23:29) и Испании (25:26).

Сборная Польши начала турнир с двух побед, однако затем потерпела три поражения подряд. Команда выиграла матчи у Австрии и Белоруссии на предварительном этапе, но проиграла Германии, а в основном раунде поляки уступили шведам (23:29) и испанцам (25:26).