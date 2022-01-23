Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, какой из клубов РПЛ считает главным разочарованием текущего сезона.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орлов отметил, что считает таким клубом «Рубин», хотя и не ждал особого всплеска. «Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров», — отметил Орлов, добавив, что на состояние команды влияет главный тренер и его ощущения.

По мнению Орлова, у Леонида Слуцкого все еще нет стабильности и терпения, которые присущи тренерам с опытом. «Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать», — сказал Орлов, добавив, что руководитель сможет поставить тренера на место, если того заносит, решить проблемы с игроками.