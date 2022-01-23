Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, смогут ли его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов выдержать четыре проката на Олимпиаде — в команде и в личном турнире.

В интервью «Чемпионату» Жулин отметил, что это достаточно легко, поскольку пара катает в неделю два проката ритм-танца и два проката произвольного танца целиком.

«Условно говоря, если они прокатаются 4 и 7 февраля в «команднике», а потом у них будет четыре дня на восстановление и только потом личный турнир, они элементарно проедут и то, и то», — отметил Жулин, добавив, что федерация решает, куда каких спортсменов ставить.

По словам Жулина, если федерация скажет паре катать короткий танец, они прокатают короткий, если проивзвольный — будут катать его.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде стартует 4 февраля.