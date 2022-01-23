Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов сумел победить представителя США Коди Стаммана на турнире UFC 270. Бой прошел в легчайшей весовой категории.

Соревнования прошли в Анахайме, США, на арене «Хонда-центр».

Бой Нурмагомедова и Стаммана завершился еще в первом раунде, Стамман продержался в октагоне против Нурмагомедова 47 секунд: россиянин провел успешный удушающий прием, который привел к сдаче соперника.

Для Нурмагомедова эта победа стала 15-й в карьере, также на его счету два поражения (пять боев в рамках UFC — четыре победы, одно поражение), сейчас бойцу 29 лет. У Стаммена — уже пятое поражение за его карьеру в ММА, также он одержал 19 побед и один поединок свел к ничейному результату.