Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об атмосфере в сборной России по биатлону, которая сложилась в сезоне-2021/22.

Слова Резцовой цитирует портал РИА Новости.

По мнению Резцовой, в команде достаточно хорошая атмосфера, однако нет единения.

«Вопрос в том, что мы друг с другом почти не общаемся. У нас нет вражды, просто нет общения. Я согласна с тем, что говорил Бабиков», – сказала Резцова.

Напомним, ранее Антон Бабиков отметил, что в коллективе не сложилось дружеского общения — чтобы все биатлонисты могли сесть друг за другом за стол, поговорить и вместе попить чай.

Сегодня, 23 января, на Кубке мира по биатлону состоятся две гонки: женский масс-старт и мужская эстафета.