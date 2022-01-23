Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана в рамках главного боя турнира UFC 270 в Анахайме и защитил чемпионский пояс.

Победу Нганну одержал решением судей 48-47; 48-47; 49-46 в его пользу, бой продлился все пять раундов. В начале боя преимущество было за Ганом, однако Нганну сумел вернуться, несколько раз переводил Гана в партер и закончил бой в доминирующем положении.

Эта победа стала для Нганну 16-й в его карьере в смешанных единоборствах. Ган потерпел первое поражение в карьере.

Нганну продлил серию побед в UFC до шести: до этого он одолел Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса, Жуниора дом Сантоса, Жаирзиньо Розенструйка и Стипе Миочича.