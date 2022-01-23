Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин высказался о том, что у сборной России нет медального плана на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Слова Кононыхина цитирует агентство ТАСС.

«У нас нет никакого медального плана, и его не должно быть. Сейчас считать количество медалей достаточно непродуктивно», — заявил вице-президент ФФККР.

По мнению Кононыхина, самое главное перед Олимпиадой — чтобы спортсмены подошли к соревнованиям в своей максимальной спортивной форме, в таком случае медали придут.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стартует уже 4 февраля. Первыми на лед выйдут мужчины одиночники с короткими программами. С 8 февраля начинаются личные турниры в отдельных видах.