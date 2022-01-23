Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Первой звездой был признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который набрал 4 очка в матче с «Аризоной». На счету Крайдера три шайбы и одна результативная передача, «Рейнджерс» победил со счетом 7:3.

Овечкин стал второй звездой дня, сделав дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» за 8 минут в третьем периоде, и перевел матч в овертайм, где «Вашингтон» победил.

Третьей звездой дня признали форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, он набрал 4 очка в игре с «Калгари» — 2 шайбы и 2 результативные передачи. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Эдмонтона».