Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, объявила о том, что согласилась стать женой продюсера Первого канала Кирилла Благова.

Худайбердиева и Благов выложили в своих социальных сетях несколько фото, на котором фигуристка продемонстрировала обручальное кольцо и оставила короткую подпись: «Да».

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в этом сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Они числятся первыми запасными в танцах на льду в олимпийский состав сборной России на Игры в Пекине. Ранее в паре с Никитой Филатовым Елизавета Худайбердиева становилась призером юниорского чемпионата мира. Сейчас спортсменке 19 лет.