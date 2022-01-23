Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев оценил переход в свой клуб иранского нападающего Сердара Азмуна.

В своём «Инстаграме» Лунёв выложил совместное фото с Азмуном времён игры за «Зенит»: оба футболиста показывают рукой в одну сторону.

«Движение в правильном направлении», — подписал фото Лунёв. В комментариях Азмун отреагировал на пост: «Скоро увидимся, брат».

Напомним, Андрей Лунёв перешёл из «Зенита» в «Байер» летом 2021 года в качестве свободного агента, за свой новый клуб он пока сыграл один матч.

Совсем недавно стало известно, что Сердар Азмун также перейдёт в «Байер» на правах свободного агента: летом 2022 контракт Азмуна с «сине-бело-голубыми» закончится, и нападающий станет игроком леверкузенского клуба.