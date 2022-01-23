Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о том, сколько времени требуется для того, что чтобы стать экспертом по чемпионату России.

В интервью клубной пресс-службе Фарке отметил, что при работе тренером в профессиональном футболе необходимо следить за основными лигами.

«Российский чемпионат тоже значимый в мировом футболе. Здесь есть хорошие команды и игроки, поэтому за ним стоит следить», — отметил специалист, добавив, что при работе в АПЛ у него не было много времени на просмотр каждой игры.

Фарке подчеркнул, что сейчас он старается смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным. По словам тренера, он не знает этот чемпионат так хорошо, как ныне знает английский, и ему еще нужно учиться.

«Пять-шесть недель подготовки более чем достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола, — сказал Фарке.