Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что клуб может отпустить полузащитника Магомеда Оздоева в один из европейских клубов.

Слова Медведева цитирует портал «Матч ТВ».

«Мы слухи никакие не комментируем, это относится к разряду слухов», — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» может бесплатно отпустить Оздоева, если тому поступит предложение от европейского клуба. В случае предложений от российских команд Оздоева отпустят только за деньги.

Действующее соглашение Оздоева с «Зенитом» завершается через несколько месяцев: в июне 2022 года. Пока контракт не продлен. За «Зенит» Оздоев выступает с 2018 года.