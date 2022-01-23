Российский фигурист, чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк сообщил, что прибыл на предолимпийские сборы команды России в Красноярске.

Тренировки спортсменов будут проходить на «Кристалл-Арене» в Красноярске.

В своем «Инстаграме» Кондратюк выложил снимок с красноярской арены и хэштегом этапа серии Гран-при среди юниоров, который в сезоне-2021/22 принимал этот город.

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге, а затем выиграл чемпионат Европы в Таллине и вошел в основной состав сборной России на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Информации от ФФККР о включении Кондратюка в состав на командный олимпийский турнир пока нет.