Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказал мнение об игре Александра Овечкина, а также о причинах его успешных выступлений в текущем сезоне.

Слова Лавиолетта цитирует официальный сайт НХЛ.

«Сразу бросается в глаза его страсть к игре. Он показывает её в каждом матче. Можно долго рассуждать о том, как играют топ-хоккеисты», — сказал тренер, подчеркнув, что Овечкин сильно начал сезон и сразу начал набирать очки, проявил себя лидером.

«Опыт многое значит в успехе. И у нас есть несколько ветеранов в команде, которые могут сказать веское слово и направить коллектив в правильном направлении», — сказал Лавиолетт, добавив, что для него Овечкин — тот парень, который в каждом сезоне выжимает из себя максимум.