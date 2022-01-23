На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стартовала мужская эстафетная гонка 4 х 7,5 километров.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Сборная России будет бежать гонку со вторым номером на майках. Стартовал в гонке от России Антон Бабиков, на втором этапе будет выступать Даниил Серохвостов.

На третьем этапе выступит Александр Логинов, текущий лидер мужской сборной России. На финишный, четвертый этап поставили Эдуарда Латыпова, это будет его вторая гонка после двухнедельного карантина и перенесенного коронавируса.

Ранее в Антхольце состоялась женская эстафета. Сборная России сумела взять в гонке серебряную медаль несмотря на то, что Ирина Казакевич зашла на своем этапе на три штрафных круга.