Агент российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о травме своего клиента, полученной в матче против «Лацио» в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Слова Шпинева цитирует портал «Матч ТВ». Агент подчеркнул, что оценить травму, которая фактически произошла ночью, невозможно, а все детали покажет обследование, которое Миранчук пройдет в течение двух-трех дней.

«Проблемы с задней поверхностью бедра, а степень повреждения, сроки восстановления — покажут только результаты обследования», — заявил Шпинев.

Напомним, Алексей Миранчук вышел на поле в основном составе против «Лацио», но был заменен на 71-й минуте встречи из-за повреждения. Футболист покидал поле, прихрамывая.

Ранее СМИ сообщали, что Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты» в аренду в другой клуб.