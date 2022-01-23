Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене».

В последней очной встрече «Зенит» уступил «Автодору» со счётом 74:83. Ранее команда из Санкт-Петербурга уступала клубу из Саратова в 2018 году.

У «Автодора» успешно получается выступать в Единой лиге ВТБ в этом сезоне: клуб из Саратова выиграл четыре из пяти последних матчей «Единой лиги ВТБ». Встречу с ЦСКА команда из Саратова проиграла со счетом 92:65. Пока «Автодор» идет на втором месте в таблице.

«Зенит» проиграл две из пяти последних встреч. Команда из Санкт-Петербурга уступила ПАРМЕ (77:67) и «Автодору» (74:83), но выиграла у «Нижнего Новгорода», УНИКСА и ЦСКА.