Российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков рассказал об инциденте со сломанной палкой на первом этапе эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце, Италия.

В прямом эфире «Матч ТВ» Бабиков рассказал, что на втором круге палку ему сломал немец Роман Рис, однако он скорее всего сделал это случайно. Из-за сломанной палки биатлонист не смог, по своим словам, выполнить все запланированное в гонке.

Также Бабиков отметил, что на финальном круге он упал, когда пытался избежать нового инцидента с поломкой палок. Из-за этого спортсмен не смог передать эстафету вместе с командами Германии и Белоруссии.

Напомним, Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, однако в составе сборной России на Олимпиаду он запасной.