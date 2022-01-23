Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун получит штраф от клуба за подписание контракта с леверкузенским «Байером» без предупреждения.

Об этом сообщает портал «Чемпионат». По информации источника, Азмун не предупредил руководство клуба и тренерский штаб о том, что покинет расположение клуба для подписания соглашения с «Байером» и нарушил медицинский протокол клуба. За это, как сообщил источник, игрока ждет немалый штраф.

Напомним, ранее стало официально известно о том, что Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Он перейдет в леверкузенский клуб летом 2022 года бесплатно, когда истечет срок его контракта «Зенитом».

В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро.