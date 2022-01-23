Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальяснком Антхольце.

За норвежскую команду эстафету бежали Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Своим преследователям норвежцы привезли более минуты.

Сборная России финишировала на второй строчке с отставанием в почти две минуты. За российскую команду выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. С последнего рубежа сборная России уходила на четвертом месте, однако Латыпов смог обогнать по трассе биатлонистов из Франции и Германии и финишировал вторым.

На третьем месте расположилась команда Германии (Роман Рис, Филипп Хорн, Давид Цобель и Лукас Фратцшер). Фратцшер уступил Латыпову на финише всего несколько секунд.