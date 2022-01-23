Стало известно, когда российские фигуристы, ученики группы Алексея Мишина Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева отправятся на предолимпийский сбор в Красноярск.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на самого тренера Алексея Мишина. Фигуристы полетят из Санкт-Петербурга в Красноярск в понедельник, 24 января.

Напомним, Михаил Коляда числится в основном составе олимпийской сборной России по фигурному катанию по итогам чемпионата России, Евгений Семененко стал первым запасным по результатам чемпионата Европы. Елизавета Туктамышева по итогам чемпионата России стала первой запасной на Олимпийские игры в женском одиночном катании.

Некоторые фигуристы уже находятся в Красноярске на сборах: в частности, это одиночники Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.