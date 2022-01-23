Представитель защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался о ситуации с продлением контракта своего клиента.

Слова Дудченко цитирует портал «РБ Спорт».

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», — сказал Дудченко.

Текущий контракт Ярослава Ракицкого с «Зенитом» заканчивается в июне 2022 года.

Напомним, Ярослав Ракицкий стал игроком петербургского «Зенита» в январе 2019 года, с того момента он три раза становился чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок России вместе с клубом и один раз — Суперкубок.

В текущем розыгрыше РПЛ Ракицкий сыграл 15 матчей, на его счету один забитый мяч и четыре результативных передачи.