Стало известно, когда на предолимпийский сбор в Красноярск отправятся фигуристки группы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

По информации от «Матч ТВ», девушки полетят в Красноярск в среду, 26 января. Все три фигуристки вошли в основной состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине в женском одиночном катании. Также, как сообщает источник, к ним присоединится юниорка, победительница Первенства России по фигурному катанию в Саранске Софья Акатьева, которая также занимается в «Самбо-70».

Ранее стало известно, что группа Алексея Мишина (Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева) отправится на сбор в понедельник, 24 января. В Красноярске уже находятся Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.