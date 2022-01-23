Форвард «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, жесткие санкции могут быть применены к Азмуну за нарушение медицинского протокола команды.

Ранее появилась информация о том, что руководство команды из Санкт-Петербурга может наказать Сердара за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером». Также Азмуну могут выписать денежный штраф в размере более 50 тысяч евро.

Напомним, иранский форвард подписал контракт, согласно которому он может перейти в клуб из Германии летом 2022 года. Соглашение будет действовать до 2027 года.

В текущем сезоне Азмун сыграл в 21 матче во всех турнирах за «Зенит». Форвард забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.