В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сборная России начала очередной матч основного раунда против национальной команды Польши. Встреча проходит на «Зимнем стадионе Ондрея Непелы» в Братиславе.

Матч начался в 17:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее россияне выиграли все матчи предварительного раунда. Сначала поражение потерпела Литва (29:27), затем Норвегия (22:23) и Словакия (27:36).

В основном раунде сборная России проиграла Швеции (23:29) и Испании (25:26).

Польша также проиграла оба матча основного раунда чемпионата Европы. В первой встрече поляки уступили шведам со счетом 23:29, а во втором – испанцам (25:26).

В плей-офф турнира пробьются две лучшие сборные отборочной группы. Пока россияне идут на пятом месте в турнирной таблице.