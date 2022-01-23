В Антольце сегодня, 23 января, дан старт финальной гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины бегут масс-старт.

Биатлонистки преодолеют 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. На первом и втором спортсменки будут стрелять из положения лежа, на третьем и четвертом – стоя.

Сборную России на соревнованиях представят четыре спортсменки. Лидер женской сборной России Кристина Резцова стартует под 10-м номером. Ульяна Нигматуллина – под 13-м, Ирина Казакевич – под 20-м, Валерия Васнецова – под 23-м.

Светлана Миронова вчера, 22 января, отказалась от участия в масс-старте. Старший тренер сборной России Михаил Шашилов рассказал, что спортсменка испытывает недомогание.

Масс-старт в Антхольце – финальная гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.