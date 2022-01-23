«Зенит» встречался с «Автодором» из Саратова в рамках регулярного чемпионата «Единой лиги ВТБ». Встреча завершилась со счетом 72:93 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» захватил преимущество после первой четверти. Она закончилась со счетом 18:26 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Второй отрезок матча был менее результативным для сине-бело-голубых. Баскетболисты «Зенита» набрали только 16 очков.

Однако после большого перерыва подопечные Хавьера Паскуаля вернулись в игру и заработали 23 очка. В последней четверти «Зенит» набрал еще 28 очков.

Итоговый счет в матче – 75:93 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Билли Бэрон. Он набрал 18 очков.

Кенни Шери из «Автодора» заработал 17 баллов.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице «Единой лиги ВТБ». Теперь сине-бело-голубые уступают только УНИКСУ.