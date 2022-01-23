Российский биатлонист Эдуард Латыпов, пробежавший финальный этап эстафеты на Кубке мира в итальянском Антхольце, высказался о результатах гонки.

«Откуда силы? Я работал все-таки, крутил педали на карантине. Конечно, смежные чувства, не справился со стрельбой. Силы были, я чувствовал, что могу. Самочувствие хорошее, выдал, что смог«, – заявил Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Эдуард добавил, что он настраивался на гонку как всегда. Однако пока у него нет прежней уверенности. Причиной этому стал двухнедельный карантин из-за коронавируса.

Латыпов заявил, что готовился выступать в привычном режиме, хотя пока его состояние далеко от оптимального.

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце – финальный перед Олимпийскими играми в Пекине. Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.