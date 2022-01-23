Российский биатлонист Александр Логинов высказался о своем выступлении на третьем этапе мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах. Меня немного климатит, и это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Я хочу извиниться, что мой этап получился не самым удачным«, – заявил Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский биатлонист добавил, что спортсменам из Норвегии проще. Они две недели тренируются в горах на высоте более 1800 метров. Прямо перед этапом в Антхольце они спустились на 1600 метров.

Сегодня, 23 января, в Антхольце (Италия) прошла мужская эстафета. Гонку выиграли норвежцы. Сборная России завоевала серебро, несмотря на штрафной круг Эдуарда Латыпова на финальном этапе.Третьими стали немцы.