Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал секрет стабильной игры в НХЛ в текущем сезоне. На данный момент 36-летний спортсмен лидирует в гонке бомбардиров.

«Мне по-прежнему интересно. Я все так же люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнерами по команде. Думаю, это главное«, – цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Александр рассказал, что чувствует себя хорошо. В НХЛ был период, когда хоккеисты тренировались по желанию, у спортсменов были выходные. Это помогло Овечкину восстановиться.

Кроме того, Александр – опытный хоккеист. Он знает, как правильно готовиться к играм.

«Вашингтон» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.