Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал слова Антона Бабикова о том, что спортсмены в сборной России практически не общаются.

«Когда мы с Каримом Халили вчера смотрели трансляцию, то немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе, на сборах и этапах вместе. Не знаю, почему он так сказал. Думаю, что он имел ввиду другое«, – заявил Серохвостов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Даниил добавил, что Бабиков мог иметь ввиду отношения между всеми членами сборной России – женской командой, персоналом и тренерами.

Напомним, сегодня, 23 января, сборная России завоевала серебро в мужской эстафете. Россияне проиграли только Норвегии. В состав команды вошли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.