В Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт. Гонка проходила в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в соревнованиях одержала итальянка Доротея Вирер. Она допустила два промаха на «лежке», а со стрельбой стоя справилась безупречно.

Второй к финишу пришла Динара Алимбекова из Белоруссии. Она совершила один промах на третьей стрельбе.

Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше. Она допустила один промах на первом огневом рубеже.

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла четвертое место. Спортсменка допустила два промаха – на втором и четвертом огневом рубеже.

Ульяна Нигматуллина стала восьмой с одним промахом. Валерия Васнецова пришла к финишу 15-й. Ирина Казакевич замкнула топ-20 с тремя промахами.

Масс-старт в Антхольце стал последней гонкой Кубка мира перед Олимпийскими играми в Пекине. Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.